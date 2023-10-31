ملخص الحلقة الـ 6 عيشها بفرحة.. هاني الدقاق يعترف بحبه لـ"هبة مجدي"

مسلسل 55 مشكلة حب..

تصاعدت وتيرة أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل 55 مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة، وهي الحكاية الثالثة بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ومحمود ياسين جونيور، وعدد كبير من نجوم الفن، وهي من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفي محمود، وإخراج ألبير مكرم.

مسلسل 55 مشكلة حب.. أحداث حكاية عيشها بفرحة

حيث بدأت أحداث الحلقة السادسة باكتشاف نور إيهاب، والتي تجسد دور عاليا خيانة خطيبها، وكذبه بأخبارها أنه خارج القاهرة، و تضطر لمغادرة الكافيه مع شقيقتها يسر (هبة مجدى) وترك هادي نصار (هانى عادل)، وتقرر نيفين التي تجسد شخصيتها الفنانة رانيا منصور، معرفة أين ذهب ليلة أمس، وهل كان مع زينة أم لا.

مسلسل 55 مشكلة حب.. تفاصيل احداث حكاية عيشها بفرحة

وتتصاعد الأحداث لتدخل نيفين (رانيا منصور) تدخل في مشادة كلامية مع زينة (نينا المغربي) التي تواجدت في الكرفان الخاص بهادى نصار لمراجعة المشاهد معه ليضطر لمغادرة الكرفان، وفى نفس الوقت تتغير يسر في معاملتها مع هادى نصار رغم محاولته الدائمة التقرب منها ولكنها تخبره بأنها ليس لديها نية في خوض تجربة عاطفية جديدة بسبب الظروف الصحية التي تمر بها.

ويشعر هادي نصار بالحيرة الشديدة بسبب تخبط مشاعره بين "زينة"، و"يسر"، ليٌقرر إخبار والدته بهذه المشاعر لتخبره بأن يختار التي يشعر معها بالراحة وعلى طبيعته دون تكلف، فيما بدأت مشاعر الغيرة تظهر على يسر بعدما شاهدته يجلس مع زينة ونيفين داخل اللوكيشن.

وانتهت أحداث الحلقة الـ 6 من حكاية "عيشها بفرحة"، بغضب يٌسر الشديد لرؤية هادي يجلس رفقة زينة تارة، وتارة أخرى رفقة نيفين، وهو الأمر الذي يسعدها لغيرتها عليه، ويقرر هادى أن يفاجئها ويخبرها بمشاعره تجاها وأنه يحبها.

حكاية عيشها بفرحة

يُجدر الإشارة إلى أن حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.