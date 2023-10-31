ضياء رشوان من أمام معبر رفح: مصر تدعو لوقف القتال

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر تدعو إلى توقف القتال، وأن يبدأ التفاوض الحقيقي القائم على المقررات الدولية وقرارات مجلس الأمن من أجل حل الدولتين، هو حل لهذه الأزمة التي باتت تهدد العالم كله.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، الذي أعطى حق الدولتين، فقامت دولة ولم نشهد الثانية حتى الآن وهي الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن حل الدولتين هو الحل المتبنى من جانب مصر، وفي مؤتمر القاهرة للسلام اتفق جميع الأطراف على هذا الحل، متسائلًا: متى يبدأ التفاوض الحقيقي لحل الدولتين؟، ولا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار أو إطلاق الصواريخ، ولا يوجد تفاوض بعملية برية يقال إنها بدأت بالفعل الآن.