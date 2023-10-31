الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا لـ"الدستور": "مش هانسيب أرضنا لحد وتنمية سيناء تتم بجهد كبير"

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته الكبيرة بتواجده على أرض سيناء، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المؤتمر الذي قاده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولون بالقطاعات الحكومية  المختلفة، لإطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التنموية والتطوير في سيناء.

"مش هنسيب أرضنا لحد"

وتابع الفنان عصام السقا، في تصريح خاص لـ"الدستور" قائلًا: "حقيقي هناك جهد كبير جدًا تم بذله في تنمية وتعمير شمال سيناء، والكلام دا حقيقي موجود على أرض الواقع دون شعارات، ومش هنسيب أرضنا لحد، ولا هيكون هناك فرصة لتهجير أهلنا في فلسطين، لأن معناها إنهاء وموت القضية الفلسطينية".

ووجّه الفنان عصام السقا الشكر إلى جميع المسئولين  بالدولة، وتحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما بذله من مجهودات من أجل التنمية والتعمير في كافة ربوع مصر، وبالأخص شمال سيناء، مشيرًا إلى أن ما سيتم تنفيذه في المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء أمر مهم للغاية ويجب الالتفات إليه.

خطة تنمية وتعمير سيناء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، اليوم، عن خطة تنمية وتعمير سيناء، وسط حضور سياسي وبرلماني مكثف من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة، وضمت قائمة الحضور النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، وباسل عادل، مؤسس كتلة الحوار.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد، ويضم الوفد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء قيادات القوات المسلحة ومشايخ قبائل سيناء.

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