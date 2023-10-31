الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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سياسي

كريم عبدالعزيز لـ"الدستور": ما تشهده شمال سيناء من تنمية يدعو للفخر

الفنان كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز

وجّه الفنان كريم عبدالعزيز التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين بالقطاعات الحكومية المختلفة، حول الجهد الذي تم بذله في تنمية وتعمير شمال سيناء.

وأشار "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ما تشهده محافظة شمال سيناء من تنمية أمر يدعو المصريين جميعًا للفخر به، لافتًا إلى أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء، اليوم، شيء إيجابي للغاية.

وأشاد كريم عبدالعزيز بتحركات الدولة لإجهاض المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

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تيسير مطر: الدولة المصرية تسعى لتنفيذ تنمية حقيقية في شمال سيناء

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مدبولى: تنفيذ مشروعات خدمات عامة بـ2.2 مليار جنيه فى شمال سيناء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن خطة تنمية وتعمير سيناء، وسط حضور سياسي وبرلماني مكثف من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، وباسل عادل، مؤسس كتلة الحوار.

الفنان كريم عبدالعزيز عبدالفتاح السيسي المصريين رئيس الوزراء القضية الفلسطينية

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