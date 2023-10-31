الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تيسير مطر: الدولة المصرية تسعى لتنفيذ تنمية حقيقية في شمال سيناء

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة الجيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية بما تم إعلانه من جانب رئيس الوزراء اليوم حول خطة التنمية في شمال سيناء والخاصة بالمرحلة الثانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى إلى تنفيذ تنمية حقيقية في شمال سيناء.

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وأضاف تصريحات خاصة للـ الدستور أن الدولة المصرية نجحت في إحباط مخطط  التهجير للأشقاء في غزة إلى  سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تشهده شمال سيناء من تنمية حقيقية يأتي ضمن خطة الدولة للعبور الى الجمهورية الجديدة.

وأشاد بإعلان الاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات تحت رعاية الدولة المصرية وتحت إشراف أجهزتها، موضحًا: هذا سوف يساهم في أن يكون هناك تخطيط جيد لكافة المشروعات التي سوف يتم إقامتها على أرض شمال سيناء.

وشهد مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتدشين والإعلان عن خطة تنمية وتعمير سيناء، حضورا سياسيا و برلمانيا مكثفا من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، باسل عادل مؤسس كتلة الحوار.

الإصلاح والنهضة يشيد بوفد دعم القضية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء
 

فيما أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوصول وفد وزاري مصري رفيع المستوى ووفد من الأحزاب والإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى مطار العريش دعما للقضية الفلسطينية.

وأشار هشام إلى أن وصول الوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يرسل رسالة تضامن واضحة لكافة الأطراف وعلى رأسها الشعب الفلسطيني بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها السياسية والتنفيذية والأمنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والكيانات السياسية تدعم القضية الفلسطينية نحو حل عادل وشامل.

وأضاف عبد العزيز بأن مصر لا تدخر جهدا في سبيل دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عن معاناته بكافة الوسائل الدبلوماسية والإغاثية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

النائب تيسير مطر حزب ارادة الجيل تحالف الأحزاب المصرية تحالف الاحزاب الدولة المصرية شمال سيناء

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