الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قوى سياسية مختلفة تُشارك فى مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان خطة تنمية سيناء

مؤتمر رئيس الوزراء
مؤتمر رئيس الوزراء

شهد مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتدشين والإعلان عن خطة تنمية وتعمير سيناء، حضورا سياسيا وبرلمانيا مكثفا من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، باسل عادل مؤسس كتلة الحوار.

سيناء حزب المصريين الأحرار حزب العدل مجلس النواب حزب الوفد

مواد متعلقة

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

على مدار 20 يومًا.. اتصالات "لا تتوقف" بين الرئيس السيسى وقادة العالم لبحث الأوضاع فى غزة

تحذير من الاجتياح البرى ورفض التهجير.. رسائل مهمة من الرئيس السيسى

قيادات «المؤتمر» لـ«الدستور»: دعم ترشح الرئيس لولاية جديدة «واجب» لاستكمال الإنجازات

مع السيسي.. 8 أحزاب تدعم الرئيس لـ«ولاية جديدة»

الصورة الأولى لـ أحمد دومة بعد العفو الرئاسى عنه

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا