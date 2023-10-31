قوى سياسية مختلفة تُشارك فى مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان خطة تنمية سيناء

شهد مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتدشين والإعلان عن خطة تنمية وتعمير سيناء، حضورا سياسيا وبرلمانيا مكثفا من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، باسل عادل مؤسس كتلة الحوار.