قائد الجيش الثانى الميدانى من سيناء: مرابطون لحماية أمن مصر القومى

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، إننا نستعد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء بعد التصديق عليها من القيادة السياسية.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، خلال كلمته بمؤتمر تحت عنوان "النصر والشهادة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: "إننا مرابطون لحماية أمن مصر القومي، والجيش الثاني الميداني مدعوم من القيادة السياسية، ورجاله متضرعون بالإيمان، وجميعهم على قلب رجل واحد".

وتابع: إن رجال الجيش الثاني الميداني تربوا على مبادئ الوطنية والرجولة، عاقدين العزم على حماية شعبه ومقدراته.