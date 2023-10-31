مدبولى: شمال سيناء لن تقل عن الساحل الشمالى بعد الانتهاء من خطة تنميتها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شمال سيناء لن تكون أقل من الساحل الشمالي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخططة، حيث تسعى الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في المحافظة.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، أنه سيتم إحياء مسار العائلة المقدسة في نطاق سيناء، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة.

مشروعات لربط سيناء بقلب مصر بتكلفة 96.2 مليار جنيه

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء مشروعات لربط سيناء بقلب مصر بتكلفة 96.2 مليار جنيه، وبإجمالي أطوال قدرها 2466 كيلومتر طرق رئيسية وأنفاق، إضافة إلى أن إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية الجاري والمخطط تنفيذها في سيناء هي 499 كيلومترا سكة حديد بتكلفة 14.2 مليار جنيه.

وتابع: "سيتم تنفيذ سكة حديد من طابا إلى أي مكان في مصر خلال الفترة المقبلة، وجار الربط الدولي لشمال سيناء بموانئ ومطارات بتكلفة 37.6 مليار جنيه بإجمالي 21 مشروعًا".