رئيس الوزراء: تطوير ميناء العريش وإنشاء 4 مناطق لوجستية لخدمة أهالى شمال سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء لأول مرة، وجاء مخطط التنفيذ باستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إنشاء 13 مشروعًا سياحيًا

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، أن الدولة تستهدف إنشاء 13 مشروعًا سياحيًا، منها إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت غرب العريش، وإنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، وإحياء مسار العائلة المقدسة، وتطوير كورنيش مدينة العريش.

إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من المستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء، إضافة إلى أنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.