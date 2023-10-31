"مدبولى" يوجه التحية لأرواح الشهداء: "شمال سيناء هى أغلى مكان على كل المصريين"

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سيناء.

وقال “مدبولي” خلال لقائه مشايخ وعواقل شمال سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: “شرف كبير ليّا النهارده أكون موجود معاكم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف: "هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ بداية من قراءة كتب المدارس ويسطر التاريخ حضارة مصر القديمة والفراعنة، وكل محاولات النيل من مصر كانت دائمًا تأتي من هذا المكان".

وتابع: شمال سيناء هي أغلى مكان على كل المصريين، وكل أسرة في مصر مكنش فيها أب أو أخ أو عم مخدمش في القوات المسلحة أو في الشرطة، وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات.