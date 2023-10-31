الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى: تنفيذ مشروعات خدمات عامة بـ2.2 مليار جنيه فى شمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الخدمات العامة بالنسبة للشباب والرياضة بالإضافة إلى التضامن الاجتماعي والمقدمة من الحكومة لأهالي شمال سيناء، موضحا أنه جرى تنفيذ مشروعات بحوالي 600 مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم تنفيذ مشروعات خدمات عامة بحوالي 2.2 مليار جنيه، في شمال  سيناء فقط.

 التنمية المجتمعية فى شمال سيناء

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء: “كان ضمن المشروعات المنفذة الصالة المغطاة والمخابز، ومراكز الشباب ومكاتب البريد وقصور الثقافة، فضلا عن تطوير كل المساجد والاستادات”.

وكشف أن المشروعات التي سيتم تنفيذها تتنوع بين مبان إدارية وخدمية وملاعب وقصور وبيت ثقافة وخدمات ومكاتب بريد ومكاتب تموين ومراكز تدريب ومهن.

وعن التنمية المجتمعية للشباب والأطفال وكيفية بناء وعيهم، أوضح مدبولي أنها ستكون من خلال الندوات والأنشطة الثقافية والرياضية، والتي سيتم التركيز عليها مع المحور التعليمي من خلال إنشاء العديد من الخدمات.

ولفت إلى أن التكافل الاجتماعي سيكون موجودا بشكل كبير، فكل الأسر المستحقة لهذه الخدمات سيتم استهدافها، من خلال مشروعات التمويل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لشمال سيناء خلال المرحلة القادمة لتشجيع الشباب هناك لإيجاد فرص عمل مختلفة بتمويل ميسر.

مدبولي سيناء المساجد المشروعات التضامن

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