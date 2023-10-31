مدبولى: استثمارات بـ8.3 مليار جنيه فى الفترة القادمة بشمال سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الرعاية الصحية بمحافظة شبه جزيرة سيناء، فقد نفذنا حوالي 14 مشروعا بحوالي مليار جنيه، لكن الفترة القادمة ستشهد استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه، لندخل محافظة شمال سيناء في المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، لتكون من المحافظات التي تدخل فورا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء: نفذنا تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ومستشفى العريش العام التي نطورها اليوم، والتي ستدخل الخدمة في أسرع وقت.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة التي يستهدفونها خلال الفترة القادمة تكون بحوالي 8.3 مليار جنيه، هم 7 مستشفيات سواء إنشاء أو تطوير في كل المراكز والقطاعات الجديدة، بجانب 33 مركزا ووحدة صحية إنشاء جديد، و56 نقطة إسعاف ستكون إنشاء ورفع كفاءة.

وأكد أنه بذلك سيكون مستوى الخدمة في شمال سيناء، سيفوق أي مكان آخر سيكون على أرض مصر.