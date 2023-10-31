الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: استثمارات بـ8.3 مليار جنيه فى الفترة القادمة بشمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الرعاية الصحية بمحافظة شبه جزيرة سيناء، فقد نفذنا حوالي 14 مشروعا بحوالي مليار جنيه، لكن الفترة القادمة ستشهد استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه، لندخل محافظة شمال سيناء في المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، لتكون من المحافظات التي تدخل فورا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لاستعراض خطة إعادة تسكين أهالي سيناء وخطة التنمية بمدن شمال سيناء: نفذنا تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ومستشفى العريش العام التي نطورها اليوم، والتي ستدخل الخدمة في أسرع وقت.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة التي يستهدفونها خلال الفترة القادمة تكون بحوالي 8.3 مليار جنيه، هم 7 مستشفيات سواء إنشاء أو تطوير في كل المراكز والقطاعات الجديدة، بجانب 33 مركزا ووحدة صحية إنشاء جديد، و56 نقطة إسعاف ستكون إنشاء ورفع كفاءة.

وأكد أنه بذلك سيكون مستوى الخدمة في شمال سيناء، سيفوق أي مكان آخر سيكون على أرض مصر.

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا