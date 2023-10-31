الفنان أحمد العوضي لـ"الدستور": تحية للرئيس السيسي على خطة تنمية سيناء

قال الفنان أحمد العوضي: إن ما تم الإعلان عنه اليوم وما رأيناه من تنمية وتعمير في محافظة شمال سيناء، يستحق توجيه التحية إلى جميع المسؤولين بالدولة، موجهًا تحية خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما بذله من مجهودات من أجل التنمية والتعمير في كافة ربوع مصر، وبالأخص شمال سيناء.

وأشار "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى التي أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تنفيذها، وما سيتم تنفيذه في المرحلة التانية من خطة تنمية سيناء، أمر مهم للغاية ويجب الالتفات إليه.

أشاد أحمد العوضي، بنجاح مصر في إجهاض كافة مخططات الدول المعادية، لتصفية القضية الفلسطينية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عن خطة تنمية وتعمير سيناء، حضورا سياسيا وبرلمانيا مكثفا من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، باسل عادل مؤسس كتلة الحوار.