"التعليم" تصدر خطابا بشأن صرف حافز الصفوف الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بشأن صرف حافز الصفوف الأولى (حافر تطوير التعليم للمعلمين المتفرغين لأعمال كنترول الثانوية العامة او دبلومات فنية).

ونص الخطاب على أنه إيماءً إلى الكتاب الوارد من الشنون المالية والادارية بإدارة السيدة زينب التعليمية التابعة لمديرتكم بشأن الاستفسار عن مدى جواز صرف حافز الصفوف الأولى (حافز تطوير التعليم للمعلمين المتفرغين لأعمال كنترول الثانوية العامة أو دبلومات فنية).

وشدد الخطاب، على أن استحقاق صرف حافز تطوير التعليم الجديد المشاركة الفعلية وأن يكون المعلم علي رأس عمله وطبقا للنصاب الفعلي للحصص الذي قام المعلم بأدائها داخل الفصل وهي الضوابط الواردة بالكتب الدورية أرقام( ٢٦٢) بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٢١، و٣٠ بتاريخ ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٢، و٣٠ بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠٢٢.

صرف مكافأة العاملين بلجان كنترولات الشهادات العامة

كما شدد أن العاملين بلجان كنترولات الشهادات العامة يتم صرف مكافأة لهم نظير عملهم بتلك اللجان طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (٣٦٥) لسنة 1994ـ وعليه عدم جواز صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للمعلمين المتفرغين بلجان كنترولات الشهادات.

كما تم التنبية على إدارة السيدة زينب التعليمية بمراعاة التسلسل الوظيفي في المكاتبات والرسلات والرجوع الي مديريتكم في هذا الشأن.

اجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، مثمنا جهودهم فى ضبط وانتظام العام الدراسى الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أنه تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.