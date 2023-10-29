وزير التعليم ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان عددًا من المدارس ويفتتحان المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة

في إطار زيارته لمحافظة كفرالشيخ، قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتفقد عدد من المدارس وافتتاح المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال زيارتهما، عمرو البشيبشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، مدير مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح، مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد قام الوزير ومحافظ كفرالشيخ بتفقد مدرسة الشهيد محمد عاطف الثانوية التجارية بحي غرب كفرالشيخ، والتي تضم عدد ١٤٩٠ طالبًا على فترتين، الفترة الصباحية للطالبات والفترة المسائية للطلاب البنين، ويبلغ عدد الفصول بها ٢١ فصلًا، كما تفقدا معمل الحاسب الآلى، وقاعة متعددة الأغراض بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ كفرالشيخ لتفقد مدرسة "الشهيد أحمد فتحي عدوي الابتدائية" بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وتضم عدد ٥٣٠ طالبًا، ويبلغ عدد الفصول ١١ فصلًا، حيث تفقدا فصلًا لمرحلة رياض الأطفال، وقاعة المشاهدة.

وخلال الجولة التفقدية للمدرستين، أجرى الدكتور رضا حجازي، واللواء جمال نورالدين حوارًا مع الطلاب والطالبات، للاطمئنان على أسلوب الشرح بالفصول ومدى استفادتهم من المعلمين.

وعقب ذلك، اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جولتهما بافتتاح وتفقد المدرسة الرسمية الدولية "IPS" بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والتى تضم ٥٤٤ طالبًا، ويبلغ عدد الفصول ٤٢ فصلًا، حيث تم تشغيل ٢١ فصلًا حاليًا.

وخلال الافتتاح، استعرض الوزير والمحافظ الرسم الإنشائي لمقترح مجمع مدارس يضم مدرسة حكومية دولية ومدرسة يابانية بجوار المدرسة المقامة، كما شهدا عرضًا غنائيًا ورياضيًا للطلاب بالمدرسة، وقد تفقدا أيضًا فصلًا لرياض الأطفال، وفصل الأول الابتدائي بالمدرسة.