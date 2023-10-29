"التعليم" تعلن عن مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي الحالي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بقواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مستويات المسابقة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موضوعات المسابقة ومستوياتها “حفظ القرآن الكريم، حفظ الحديث الشريف”.

وهي كالتالي:-

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كله مع جودة التلاوة، وتفسير الأجزاء “الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين”، وبالنسبة للحديث الشريف: حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة؟

- المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم من أول سورة "يونس" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، بالنسبة للحديث الشريف: حفظ الأحاديث من ٢٠:١ من كتاب: (الأربعون النووية).

المستوي الثالث: حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص" إلى آخر سورة الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزء الثلاثين، وحفظ الأحاديث من ١٠:١ من كتاب: (الأربعون النووية).

مجموع درجات الامتحان بمسابقة

أوضحت الوزارة، مجموع درجات الامتحان بمسابقة مائة درجة توزع كالاتي:

- درجات القرآن الكريم: 70 درجة وتقسيمها «60 درجة لجودة الحفظ + 10 درجات الجودة الترتيل والتفسير»، يُضاف إليها درجات الحديث

- الشريف 20 درجة للحفظ والفهم، مع ۱۰ درجات للثقافة الإسلامية العامة حول القرآن لكريم. وبذلك يكون إجمالي الدرجات = ۱۰۰ درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بنسخ أعداد كافية من نشرة المسابقة وإعلانها على الإدارات، وفي المدارس جميعها (حكومي - خاص - دولي) حتى يتمكن الراغبون من الاستعداد لها، وتقوم كل مدرسة بترشيح الحافظين للقرآن الكريم فقط، علما أنه لا يجوز اشتراك أي طالب حاصل على جائزة في عام سابق في نفس المستوى، ويجوز أن يشترك في مستوى أعلى، كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى.

حوافز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية

وأشارت وزارة التعليم، تجرى المسابقة بالمديريات التعليمية في شهر فبراير ٢٠٢٤م، ويمنح الفائزون في كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية تشجيعا لهم، كما يمنح الممتحنون والمشرفون على المسابقة إشر اما فعليا حو افز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية.

وأضافت الوزارة، يتم موافاة مكتب مستشار التربية الدينية بالوزارة ببيانات الطالب الأول على كل مستوى من مستويات المسابقة الثلاثة للإدارات التعليمية، درجة أولى، أما باقي الإدارات التعليمية من الدرجة الثانية والثالثة فترسل مجتمعة أسماء ثلاثة طلاب فقط يمثلون أوائل المستويات الثلاثة في هذه الإدارات، ويتولى مستشار التربية الدينية تحديد موعد ومكان امتحان مسابقة التصفية وإخطار المديريات التعليمية بذلك.

وأكدت، يجب إرسال صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بكل طالب مع بيانات الطالب، وهي: اسم الطالب رباعيا، عنوانه تلفونه رقمه القومي المدرسة الإدارة التعليمية المحافظة، والرقم القومي لولي الأمر، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يناير ٢٠٢٤م، ولن يلتفت للأسماء التي ترد بعد هذا الموعد ولن يقبل أي مشترك في المسابقة غير الأسماء المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مهما كانت الأسباب، ولابد أن يحمل كل متسابق بطاقة تعريف معتمدة مسجلا عليها بياناته كاملة والمستوى المشترك فيه.

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