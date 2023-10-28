السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من مدارس التعليم الفنى خلال ملتقى الصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

السيسي التعليم الفنى المعرض الدولي السنوي للصناعة الصناعة المحلية الصناعات المصرية

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