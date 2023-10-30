"التعليم" تطالب المحافظين بسرعة إعلان شكل وطبيعة امتحانات الإعدادية

قالت مصادر مسئولة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، طالب المحافظين بضرورة الإسراع عن إعلان طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية، إذا كان سيتم تطبيقها بنظام البوكليت أو بالطريقة المعتادة بوجود ورقة للأسئلة وأخرى منفصلة للإجابة.

وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أن يكون قرار تطبيق البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، اختياري طبقا لقرار كل محافظة، ولكن يجب أن تعلن كل مديرية تعليمية طريقة أداء الامتحانات قبل عقدها بوقت كاف.

وأضافت المصادر أن مطالبات وزارة التعليم بضرورة الإعلان عن شكل الامتحان، يعود إلى تجهيز الوزارة الميزانية الخاصة بكل مديرية.

الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وكان أعلن وزير التعليم ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، حرصا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظا على حقوق الطلاب، منها تطبيق نظام البوكليت منعا لتداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية ويمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، وزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

قواعد التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت المديريات التعليمية عن قواعد التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحة أنه يتم عقد امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وامتحانات الدور الثاني حسب الجدول الذي ستعلنه كل مديرية تعليمية.

وأضافت المديريات التعليمية أن الطلاب النظاميين والمنازل يسجلون استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول وعدم السماح للطلاب الذين لم يحرروا استمارات التقدم، ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني.