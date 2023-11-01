محمد صلاح ورباعي الأهلي يتنافسون على أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وضمت القائمة، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، إلى جانب رباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وضمت القائمة، أيضًا، كل من الثنائي الجزائري رياض محرز، ورامي بن سبعيني، والبوركيني إدموند تسوبا، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفرانك زامبو أنجويسا، والثنائي الإيفواري إبراهيم سنجاري، وسيكو فوفانا، والثنائي الكونغولي شانسيل مبيمبا وفيتسون مايلي.

وشملت القائمة أيضًا كل من سبعة لاعبين من المغرب، وهم أشرف حكيمي، عز الدين أوناحي، وحكيم زياش، وسفيان إمرابط، ويحيى جبران، وياسين بونو، ويوسف الناصيري، إلى جانب الثنائي الغاني محمد قدوس، وتوماس بارتي، والغيني سيرهو جيراسي، والمالي يفيس بيسوما، والناميبي بيتر شالوليلي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، والثنائي السنغالي ساديو ماني، وبابي سار، والتونسي محمد علي بن رمضان.

يذكر أن محمد صلاح، سبق له أن توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، مرتين عامي 2017 و2018.

الإعلان عن موعد حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وكان «كاف»، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام، ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل، بمدينة مراكش المغربية. وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب. وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويتصدر الإيفوارى، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل فى أفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو مانى (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدى بيليه (1992).