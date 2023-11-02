مولر يتحدث عن الخسارة أمام ساربروكن: ضربة موجعة ولدينا مباراة يوم السبت

أكد توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، أن الخروج من بطولة كأس ألمانيا ضربة موجعة لفريقه.

وودع بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا بعد الخسارة أمام فريق ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف.

وقال مولر في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لبايرن ميونخ عبر منصة "إكس": "يمكنك أن تجد العديد من الأسباب، هناك الكثير من المواقف التي كان يجب أن نؤدي فيها بشكل أفضل".

وأضاف: "علينا تهنئة سابروكن على المثابرة للفوز، لم نكن أذكياء أيضًا خاصة عندما تلقينا الهدف الأول، سنلعب مباراة أخرى يوم السبت، إنه أمر لا ينبغي التفكير فيه كثيرًا، حتى لو كانت الضربة قاسية بالنسبة لنا، هذا ليس ما نريده".

ويلتقي بايرن ميونخ نظيره بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني، البوندسليجا.

وشارك توماس مولر في 11 مباراة بقميص بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع 5 لزملائه، بواقع عدد دقائق 371 دقيقة.

توماس مولر بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي تي إس في باول الألماني، وانتقل منه لشباب بايرن ميونخ في صيف عام 2000، ثم صعد لفريق تحت 17 عامًا بالنادي في صيف 2004، ثم إلى فريق تحت 19 عامًا في صيف 2006، وانضم لفريق الرديف في صيف 2008 قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2009.

ولعب مولر 677 مباراة بقميص الفريق الأول لبايرن ميونخ وسجل 237 هدفًا وصنع 261 لزملائه في الفريق، بالإضافة إلى 88 مباراة مع فريقي الرديف وتحت 19 عامًا، وسجل 42 هدفًا وصنع 5.

ولعب توماس مولر للمنتخب الألماني في مختلف مراحله العمرية بداية من فريق تحت 16 وتحت 19 عامًا مرورًا بمنتخبي تحت 20، وتحت 21 عامًا، قبل أن يمثل المنتخب الأول للمرة الأولى في 3 مارس 2010، وكانت أولى مبارياته ودية ضد منتخب الأرجنتين وخسرتها ألمانيا بهدف دون رد.