ارتفاع ملحوظ.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

مع بداية يوم الجمعة يشغل أذهان المصريين معرفة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، لقرب موعد زفافهم، واقتراب المناسبات السعيدة، حيث ارتفعت أسعار الذهب، ببداية تعاملات اليوم بالأسواق المصرية، وذلك عقب إعلان البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، حيث أن سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا حوالي مبلغ 2555 جنيهًا للبيع وقيمة 2530 جنيهًا للشراء، وبلغت أسعار الذهب عيار 24 وهو الأعلى فئة حوالي مبلغ 2920 جنيهًا للبيع وقيمة 2891.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتستعرض «الدستور» تحديث لحظي في سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3- 11- 2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2676 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2190 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1703 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجل الجنيه الذهب نحو 20440 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الجمعة 3 نوفمبر مبلغ 7313 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 14625 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام اليوم الجمعة 3 نوفمبر نحو 90967 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام بالسبيكة، وتصل درجة نقائه لحوالي 99.9٪، بدون مصنعية أو وجود قيمة مضافة أو دمغة.

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سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم بمصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، وسيتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين مبلغ 30 و65 جنيهًا وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وأيضا باختلاف محلات الصاغة، وتكون من محافظة لمحافظة أخرى، ومن تاجر لتاجر آخر.