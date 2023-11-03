ارتفاع جديد لعيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

سجل سعر الذهب ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، كما ارتفعت باقي أعيرة الذهب متأثرة بالأحداث السياسية في الشرق الأوسط.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-11-2023 في مصر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 2،903 جنيه، وللشراء 2،926 جنيه.

سعر الذهب اليوم الذهب عيار 22: بيع 2،661 جنيه، وللشراء 2،682 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21: بيع 2،540 جنيه، وللشراء 2،560 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18: بيع 2،177 جنيه، وللشراء 2،194 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،693 جنيه، وللشراء 1،707 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،451 جنيه، وللشراء 1،463 جنيه.

الاونصة :بيع 90،279 جنيه، وللشراء 90،990 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 20،320 جنيه، وللشراء 20،480 جنيه.

الكيلو: بيع 2،902،857 جنيه، وللشراء 2،925،714 جنيه.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 21875 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 5470 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 22215 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 11580 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5900 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 23155 جنيه.

سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 364590 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام : 3124400 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 312440 جنيه.

اونصة / سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 97170 جنيه.