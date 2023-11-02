أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.. عيار 24 بـ2891.5 جنيه

أسعار الذهب من المواضيع التى يزيد معدل البحث عنها عبر محركات البحث (جوجل)، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل الخاصة بزيادة أسعار الذهب:

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا:

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 145700 جنيه.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2914 جنيهًا بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7285 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 58280 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 145700 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيه.

مصنعيات سبائك الذهب اليوم الخميس

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

سعر جرام 21 اليوم الخميس

وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس 2530 جنيهًا للشراء، و2550 للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس: 2168.5 جنيهًا، و2185.75 للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 للشراء: 1686.75 جنيه و 1700 للبيع.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 2891.5 جنيه و2914.25 للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 20.240 جنيه.

مصنعية الذهب

وصل سعر المصنعية من 6 % من سعر الجرام أو نحو 80 جنيها تضاف على كل جرام، وقد يصل سعر المصنعية إلى نحو 10 % أو 150 جنيها في بعض محلات الصاغة على اختلاف أشكال وأنواع المشغولات.

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