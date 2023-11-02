انخفاض أسعار الذهب في مصر 30 جنيها مع الهبوط العالمي

انخفضت أسعار الذهب في مصر بعد تراجع سعر الأونصة العالمية يوم أمس، بالإضافة إلى استمرار التذبذب في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع عقب التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2550 جنيها للجرام ليتراجع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2545 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس بمقدار 25 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 2545 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2570 جنيها للجرام ليصبح إجمالي الهبوط منذ أمس 30 جنيها.

وأكد تحليل جولد بيليون أن انخفاض أسعار الذهب في مصر يعد تصحيح سلبي للسعر بعد تداوله الأيام الماضية تحت المستوى 2600 جنيه للجرام، والذي فشل في اختراقه لتنعكس حركة السعر لأسفل وتراجع سعر الأونصة العالمية منذ بداية الأسبوع ساهم أيضاً في تراجع أسعار الذهب المحلي، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في السوق الموازي للدولار بعد التقلبات الحادة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى التراجع بعض الشيء لتعديل مستويات السعر.

هذا وتنتظر الأسواق اليوم نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، حيث هناك تضارب في التوقعات بشأن قيام البنك بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتوقعات بإمكانية تغير سعر الصرف.

التوقعات الأكبر في الأسواق تشير إلى تثبيت محتمل في أسعار الفائدة بسبب تأثيرات الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد المصري الأمر الذي قد يدفع المركزي المصري إلى التحرك بحذر حالياً، هذا بالإضافة إلى إمكانية تأجيل رفع الفائدة بعد اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.

من جهة أخرى أصدرت الحكومة المصرية سندات الساموراي في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبعائد سنوي 1.5%، ويعد هذا الطرح هو الثاني لمصر لهذه السندات بعد إصدارها الأول في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار.

يأتي هذا بعد أن أصدرت مصر نهاية شهر أكتوبر الماضي سندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار بعائد 3.5% بأجل 3 سنوات.

هذا وقد صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن انتهى تراجع الذهب يوم أمس ليغلق فوق المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص التعافي في أسعار الذهب لتعود إلى اختبار المستوى 2000 دولار للأونصة.

استمرار الاتجاه الصاعد للذهب يتطلب التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ومحاول اختراق المستوى 2010 دولار للأونصة ليستهدف مستويات 2020 و2050 دولار للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

بعد فشل أسعار الذهب المحلي في اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 اتجهت الأسعار إلى الهبوط وحالياً تعمل على كسر مستوى الدعم الثانوي 2550 جنيها للجرام وفي حالة كسره يستهدف المستوى 2500 جنيه للجرام.

ولكن تبقى هذه التحركات ضمن نطاق التصحيح السلبي لأسعار الذهب حيث يظل الاتجاه العام للأسعار نحو الارتفاع، ولكن يشترط اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام لاستكمال الصعود واستهداف 2650 ومن بعده 2700 جنيها