الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. أسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم الخميس 2- 11- 2023

الذهب
الذهب

مع منتصف التعاملات الصباحية يحرص عشاق الذهب والمحبين على معرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة مصر، حيث استقر سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بمصر، ووصل آخر تحديث لعيار 21 نحو مبلغ 2570 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 عند 2200 جنيه.

تحديث لحظي.. أسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم الخميس 2 نوفمبر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 2- 11- 2023.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وسجلت أسعار الذهب بمصر عيار 24 مبلغ 2937 جنيها، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

أما الذهب عيار 21 في مصر قيمة 2570 جنيها، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18 نحو مبلغ 2200 جنيه، بالإضافة إلى وضع زيادة بقيمة ما بين قيمة 35 و50 جنيهًا على كل جرام، ووصل سعر الذهب عيار 14 نحو مبلغ 1918 جنيها، وسعر الجنيه الذهب قيمته 20560 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس

  • عيار 24 يسجل 2937 جنيها.
  • عيار 21 يسجل 2570 جنيها.
  • عيار 18 يسجل 2200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس من جديد، وذلك بالمقارنة بأسعار الذهب، لكي يصل سعر جنيه الذهب اليوم لمبلغ 20560 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقرت أسعار الذهب عالميًا بالدولار وذلك عند آخر تعاملات البورصات العالمية، لكي تباع حاليا أونصة الذهب بمبلغ 1980 دولارا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

اقرأ أيضا:

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب في نوفمبر 2023

افتتح الذهب تداولات في شهر نوفمبر على انخفاض للجلسة الثالثة وذلم على التوالي وتسببت المخاوف وتكون بشأن الصراع بالشرق الأوسط لارتفاع الذهب الذي سيعد ملاذ آمن فوق المستوى بمبلغ 2000 دولار للأونصة في الشهر الماضي.

انخفضت أسعار الذهب الفوري في تداولات أمس وذلك بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند مبلغ 1975 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير وذلك عند المستوى 1978 دولارا للأونصة، وذلك عقب أن انخفض خلال جلسة الأمس بنسبة حوالي 0.6% ليخسر مبلغ 13 دولار للأونصة.

أسعار الذهب لحظة بلحظة مصر أسعار الذهب تحديث لحظي أسعار الذهب اليوم الخميس الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر سعر الذهب اليوم الذهب

مواد متعلقة

800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023

تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عاما تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة في العريش

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان