الآن.. أسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم الخميس 2- 11- 2023

مع منتصف التعاملات الصباحية يحرص عشاق الذهب والمحبين على معرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة مصر، حيث استقر سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بمصر، ووصل آخر تحديث لعيار 21 نحو مبلغ 2570 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 عند 2200 جنيه.

تحديث لحظي.. أسعار الذهب لحظة بلحظة اليوم الخميس 2 نوفمبر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 2- 11- 2023.

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وسجلت أسعار الذهب بمصر عيار 24 مبلغ 2937 جنيها، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

أما الذهب عيار 21 في مصر قيمة 2570 جنيها، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18 نحو مبلغ 2200 جنيه، بالإضافة إلى وضع زيادة بقيمة ما بين قيمة 35 و50 جنيهًا على كل جرام، ووصل سعر الذهب عيار 14 نحو مبلغ 1918 جنيها، وسعر الجنيه الذهب قيمته 20560 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس

عيار 24 يسجل 2937 جنيها.

عيار 21 يسجل 2570 جنيها.

عيار 18 يسجل 2200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الخميس من جديد، وذلك بالمقارنة بأسعار الذهب، لكي يصل سعر جنيه الذهب اليوم لمبلغ 20560 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقرت أسعار الذهب عالميًا بالدولار وذلك عند آخر تعاملات البورصات العالمية، لكي تباع حاليا أونصة الذهب بمبلغ 1980 دولارا.

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الذهب في نوفمبر 2023

افتتح الذهب تداولات في شهر نوفمبر على انخفاض للجلسة الثالثة وذلم على التوالي وتسببت المخاوف وتكون بشأن الصراع بالشرق الأوسط لارتفاع الذهب الذي سيعد ملاذ آمن فوق المستوى بمبلغ 2000 دولار للأونصة في الشهر الماضي.

انخفضت أسعار الذهب الفوري في تداولات أمس وذلك بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند مبلغ 1975 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير وذلك عند المستوى 1978 دولارا للأونصة، وذلك عقب أن انخفض خلال جلسة الأمس بنسبة حوالي 0.6% ليخسر مبلغ 13 دولار للأونصة.