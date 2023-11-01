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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

حالة من الترقب وسط المواطنين لقائمة أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 في محلات الصاغة المصرية وسط ثبات سعر أوقية ويأتي الثبات اللحظي بعد أيام من الارتفاع نتيجة الحرب في غزة والتغيرات الجيوسياسية الآتية، والتي أثرت على  معظم البورصات العالمية، وتسببت في رفع وتحرك معظم المؤشرات.

 

أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 1-11-2023 في مصر

 

وعلى العكس الحالة العالمية فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-11-2023 في محلات الصاغة بشكل طفيف في التداولات الصباحية في سوق الصاغة ولكن مازال الطلب هادئ و المعروض متوافر، والطلب في مصر على الذهب يعد عاليًا بسبب نظرة المصريون له كملاذ آمن.

 

سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وكشفت مصادر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية  أن سعر الجرام عيار 21  الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر قفز 15 جنيها في بداية التعاملات الصباحية ليسجل نحو 2585 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى بلغت 2570 جنيها أمس، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة  مشغولات ذهبية لأخرى، وإليكم في السطور الآتية سعر المعدن الأصفر  في محلات الصاغة.

تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24  اليوم الأربعاء 1 -11-2023

سجل  سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا اليوم ليصل إلى 2954 جنيهًا، وهو السعر الأعلى للجرام في مصر ويعد هذا العيار الأقل تشكيلًا في مصر، ولكنه يتميز بجودته العالية ويكثرفي السبائك كونها الأكثر طلبًا حاليًا للإدخار.

 

سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الأربعاء 1 -11-2023

 وفيما يتعلق بسعر جرام المعدن الأصفر عيار 21، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 2585 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر. 

 إقرأ أيضًا: انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الأربعاء 1 -11-2023

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 أيضًا بشكل طفيف ليصل إلى 2216 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جنيه الذهب "8 جرام"

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20680 جنيهًا، ووزنه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21.

 

 وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب عيار 24، فقد قفز إلى نحو 91574 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من هذا العيار. وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.954 مليون جنيه اليوم، وشهدت البورصة العالمية للمعادن استقرارًا في سعر المعدن الأصفر عالميًا عند نحو 1996 دولارا.

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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

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بعد الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر الآن

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