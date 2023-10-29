بعد الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر الآن

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأحد متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها أعيرة الذهب كافة مع استمرار الأحداث السياسية في الشرق الأوسط، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر الآن.

سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر الآن

ارتفع سعر الجنية الذهب اليوم الأحد وسجل الجنيه الذهب للبيع 20،480 جنيه، وللشراء 20،640 جنيه.

وجاء سعر الجنية الذهب في الشركات المختلفة كالتالي:

سعر الجنية الذهب عيار 21 من إنتاج شركة لازوردي إيجيبت LAZURDE : 22085 جنيه.

سعر الجنية الذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 22085 جنيه.

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 22430 جنيه

جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 23370 جنيه

جنيه ذهب وزن 8 جرام : 22300 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 22385 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من الجلّا ALGALLA : 22395 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من جيد جولد GAIED GOLD : 22600 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من ايجيبت جولد EGYPT GOLD مقاس 20: 22490 جنيه.

سعر السبائك الذهبية

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 368145 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد MASTER GOLD : 3154895 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 315490 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 7890 جنيه.

أونصة / سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 98120 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 31550 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP سبيكه بامب سويسري 999.9 : 318165 جنيه.