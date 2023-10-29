الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 وسعر الذهب العالمي

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 ارتفاعا جديدا مع زيادة سعر الذهب سواء في سوق المال أو في سوق الصاغة متأثر بالارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي متأثرة بالأحداث الجارية في فلسطين، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 وسعر الذهب العالمي. 

سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21  - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري –1،741 جنيه  $56.46، وذلك في سوق المال المصري اليوم الأحد الذي يعد أجازة رسمية لسوق الصاغة في مصر،  وجاء سعر باقي أعيرة الذهب بالدولار كالتالي: 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241،990 جنيه$64.52
سعر الذهب عيار 221،824 جنيه$59.14
اسعار الذهب عيار 211،741 جنيه$56.46
اسعار الذهب عيار 181،492 جنيه$48.39
سعر الذهب عيار 141،161 جنيه$37.64
سعر الذهب عيار 12994.82 جنيه$32.26
سعر الذهب عيار 9746.11 جنيه$24.20
اسعار أوقية الذهب61،878 جنيه$2،007
اسعار جنيه الذهب13،928 جنيه$451.66
اسعار كيلو الذهب1،989،631 جنيه$64،521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

سعر الذهب العالمي 

سجل سعر الذهب العالمي استقرار عند الارتفاعات التي سجلتها في الفترة الماضية متأثرة باتجاه المستثمرين إلى الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه الحرب في غزة  بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع الجاري، وذلك يوم الجمعة الماضي، لغلق السوق اليوم الاحد مع أجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 %  في المعاملات الفورية إلى 22.81 دولار للأوقية،  وارتفع البلاتين 0.4%  إلى 903.95 دولار كما زاد البلاديوم 0.4%  إلى 1137.62دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

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سعر الذهب اليوم في مصر والعملات الذهبية في آخر تحديث

سعر الذهب سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18 سوق الصاغة

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