سجل سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 ارتفاعا جديدا مع زيادة سعر الذهب سواء في سوق المال أو في سوق الصاغة متأثر بالارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي متأثرة بالأحداث الجارية في فلسطين، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم بالدولار عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري –1،741 جنيه $56.46، وذلك في سوق المال المصري اليوم الأحد الذي يعد أجازة رسمية لسوق الصاغة في مصر، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب بالدولار كالتالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1،990 جنيه $64.52 سعر الذهب عيار 22 1،824 جنيه $59.14 اسعار الذهب عيار 21 1،741 جنيه $56.46 اسعار الذهب عيار 18 1،492 جنيه $48.39 سعر الذهب عيار 14 1،161 جنيه $37.64 سعر الذهب عيار 12 994.82 جنيه $32.26 سعر الذهب عيار 9 746.11 جنيه $24.20 اسعار أوقية الذهب 61،878 جنيه $2،007 اسعار جنيه الذهب 13،928 جنيه $451.66 اسعار كيلو الذهب 1،989،631 جنيه $64،521

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الذهب العالمي استقرار عند الارتفاعات التي سجلتها في الفترة الماضية متأثرة باتجاه المستثمرين إلى الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه الحرب في غزة بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع الجاري، وذلك يوم الجمعة الماضي، لغلق السوق اليوم الاحد مع أجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 22.81 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 903.95 دولار كما زاد البلاديوم 0.4% إلى 1137.62دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.