سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

سعر الذهب من المواضيع المهمة التي يكثر البحث عنها بعد الزيادة الجنونية التي شهدها منذ التوترات السياسية الحادثة في قطاع غزة والعالم أجمع.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في مصر

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في مصر في اخر تحديث له.

سعر الذهب عيار 21

مازال يشهد سعر الذهب ارتفاعاته الجنونية، وعلى رأسها سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المحلي، حيث سجل للبيع 2،555 جنيه وللشراء 2،575 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18، والذي يأتي في المكانة الثانية بعد عيار 21، سجل للبيع 2،190 جنيه وللشراء 2،207 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،920جنيه وللشراء 2،943 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 22 سجل للبيع 2،677 جنيه وللشراء 2،698 جنيه.

والأعيرة الأقل طلبًا منها سعر الذهب عيار 14 سجل للبيع 1،703 جنيه وللشراء 1،717 جنيه.

وسعر الذهب عيار 12 سجل للبيع 1،460 جنيه وللشراء 1،471 جنيه.

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أما سعر الأونصة سجل للبيع 90،812 جنيه وللشراء 91،523 جنيه.

وصل سعر الجنيه الذهب للبيع 20،440 جنيه وللشراء 20،600 جنيه.

سعر الكيلو للبيع 2،920،000 جنيه وللشراء 2،942،857 جنيه.

تراجع سعر الذهب بعد ارتفاعه

في تصريح لأحد المديرين التنفيذين لشركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، قال إن ارتفاع سعر الذهب بفعل حالة الضبابية الناتجة عن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن السعر شهد تراجعًا بالفعل على مدار الأيام الماضية، مضيفًا أن حالة الارتباك بالأسواق العالمية دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات، لاسيما مع استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.