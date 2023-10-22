سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في السوق المصري بشكل مرتفع مع الارتفاع الملحوظ الذي شهده المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بعد الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية.
سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد في مصر
في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مصر والذي شهد ارتفاع جديد خاصة في عيار 21 الأكثر تداولا وانتشار في السوق المصري.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2،754 جنيه
شراء 2،777 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 22
بيع 2،525 جنيه
شراء 2،546 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2،410 جنيه
شراء 2،430 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 18
بيع 2،066 جنيه
شراء 2،083 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 14
بيع 1،607 جنيه
شراء 1،620 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 12
بيع 1،377 جنيه
شراء 1،389 جنيه
سعر الاونصة
بيع 85،658 جنيه
شراء 86،369 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 19،280 جنيه
شراء 19،440 جنيه
سعر كيلو الدهب
بيع 2،754،286 جنيه
شراء 2،777،143 جنيه
سعر الذهب في معاملات سبتمبر الماضي
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2،509 جنيه
شراء 2،520 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2،300 جنيه
شراء 2،310 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2،195 جنيه
شراء 2،205 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1،881 جنيه
شراء 1،890 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1،463 جنيه
شراء 1،470 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17،560 جنيه
شراء 17،640 جنيه