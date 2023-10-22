الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في السوق المصري بشكل مرتفع مع الارتفاع الملحوظ الذي شهده المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بعد الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية.

 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد في مصر

 

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مصر والذي شهد ارتفاع جديد خاصة في عيار 21 الأكثر تداولا وانتشار في السوق المصري.

 

سعر الذهب عيار 24
بيع 2،754 جنيه 
شراء 2،777 جنيه 


سجل سعر الذهب عيار 22 
بيع 2،525  جنيه 
شراء 2،546 جنيه 


سعر الذهب عيار 21 
بيع 2،410 جنيه 
شراء 2،430 جنيه 


سجل سعر الذهب عيار 18 
بيع 2،066 جنيه 
شراء 2،083 جنيه 


سجل سعر الذهب عيار 14 
بيع 1،607 جنيه 
شراء 1،620 جنيه 


سجل سعر الذهب عيار 12 
بيع 1،377 جنيه 
شراء 1،389 جنيه 


سعر الاونصة 
بيع 85،658  جنيه 
شراء 86،369 جنيه 


سعر الجنيه الذهب 

بيع 19،280 جنيه 
شراء 19،440 جنيه 


سعر كيلو الدهب

بيع 2،754،286  جنيه 
شراء 2،777،143 جنيه

12 معلومة عن منصة التعدين العالمية لاستغلال الذهب فى مصر

ارتفاع إنتاج منجم السكري من الذهب لـ321 ألف أوقية في 9 أشهر

سعر الذهب في معاملات سبتمبر الماضي

 

سعر جرام الذهب عيار 24 
بيع 2،509 جنيه 
شراء 2،520 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2،300  جنيه 
شراء 2،310 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 21 
بيع 2،195  جنيه 
شراء 2،205 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1،881  جنيه 
شراء 1،890 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1،463  جنيه 
شراء 1،470 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب
بيع 17،560 جنيه 
شراء 17،640 جنيه

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أسعار الذهب فى الصاغة المصرية بمصر للبيع والشراء

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أسعار سبائك الذهب اليوم بأوزانها المختلفة والجنيه الذهب

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