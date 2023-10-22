سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في السوق المصري بشكل مرتفع مع الارتفاع الملحوظ الذي شهده المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بعد الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد في مصر

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مصر والذي شهد ارتفاع جديد خاصة في عيار 21 الأكثر تداولا وانتشار في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2،754 جنيه

شراء 2،777 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 22

بيع 2،525 جنيه

شراء 2،546 جنيه



سعر الذهب عيار 21

بيع 2،410 جنيه

شراء 2،430 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 18

بيع 2،066 جنيه

شراء 2،083 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 14

بيع 1،607 جنيه

شراء 1،620 جنيه



سجل سعر الذهب عيار 12

بيع 1،377 جنيه

شراء 1،389 جنيه



سعر الاونصة

بيع 85،658 جنيه

شراء 86،369 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 19،280 جنيه

شراء 19،440 جنيه



سعر كيلو الدهب

بيع 2،754،286 جنيه

شراء 2،777،143 جنيه

سعر الذهب في معاملات سبتمبر الماضي

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2،509 جنيه

شراء 2،520 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2،300 جنيه

شراء 2،310 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2،195 جنيه

شراء 2،205 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1،881 جنيه

شراء 1،890 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1،463 جنيه

شراء 1،470 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17،560 جنيه

شراء 17،640 جنيه