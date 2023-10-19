الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

12 معلومة عن منصة التعدين العالمية لاستغلال الذهب فى مصر

تعدين
تعدين

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي ويزداد الاعتماد على البيانات الرقمية في مختلف القطاعات، تسعى الحكومات حول العالم إلى تحسين إدارتها للموارد الطبيعية وزيادة شفافية الأنشطة التعدينية، وفي هذا السياق، أعلنت مصر اليوم عن خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.

مشروع إنشاء منصة تعدين رقمية

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مشروع إنشاء منصة رقمية خاصة بمجال التعدين واستغلال الذهب في مصر، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تمثل هذه المنصة تحولًا رقميًا طموحًا يهدف إلى تيسير الاستثمار وتوفير معلومات جيولوجية دقيقة للمستثمرين، مما يمكنهم من فهم أفضل للفرص المتاحة في مصر في مجال التعدين.

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الدستور يبرز أهم 12 معلومات عن منصة التعدين العالمية فى مصر

 1-  المشروع هو جزء من جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين قطاع التعدين في مصر.

2- يهدف المشروع إلى توفير معلومات جيولوجية وبيانات خرائط للمستثمرين.

3- يُعد تنفيذ المنصة الرقمية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعادة هيكلة نظام التراخيص.

4- المشروع يستهدف تسهيل الوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في مصر.

5- ستساعد المنصة على فهم الوضع الحالي للمناطق المعدنية والتراخيص الماضية والجارية.

6- يتيح المشروع للمستثمرين التواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

7- ستتضمن المنصة تطبيقات يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة.

8- سيتم دمج مختلف الأنظمة والبيانات الجغرافية بشكل إلكتروني.

9- سيتم حفظ وتحليل البيانات والخرائط في خوادم مخصصة.

10- سيتم أيضًا تخزين هذه البيانات تلقائيًا في منصة الحوسبة السحابية للحكومة.

11- المنصة ستتيح لمتخذي القرار والإدارة العليا متابعة الأداء من خلال مؤشرات رئيسية.

12- تم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف من أربع شركات ذات خبرة عالمية في مجال التعدين والتحول الرقمي.

وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذى تتبناه الدولة المصرية نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة مما تحقق لمصر من استقرار سياسى واقتصادى وتطوير للبنية التحتية، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية.

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