ارتفاع إنتاج منجم السكري من الذهب لـ321 ألف أوقية في 9 أشهر

أعلنت سنتامين العالمية، صاحبة حق امتياز واستغلال منجم السكري فى مصر الخميس، إنتاج 321 ألفا و931 أوقية من الذهب بمنجم السكري خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

200 مليون دولار حصيلة منجم السكري فى 9 أشهر

وقالت سنتامين في بيان نشر بموقعها الرسمية، إنها حققت إيرادات قدرها 200.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري من بيع 103 آلاف و807 أوقية ذهب بمتوسط سعر فعلي 1927 دولارا للأوقية، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي 59.1 مليون دولار.

وأشارت سنتامين إلى أنه لم يحدث أي إصابات للعاملين، ولم يتم فقدان وقت العمل في الربع الثالث من العام، ما أدى إلى تراجع معدل إصابات فقدان وقت العمل إلى صفر.

توفير 22 مليون لتر من الديزل

وقالت سنتامين إن محطة الطاقة الشمسية بمنجم السكري وفرت أكثر من 22 مليون لتر من الديزل 12 شهرًا، إضافة إلى المساهمة فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 59،000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت سنتامين إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على إطار تنظيمي مصري جديد للتعدين، ينشئ هيكلًا واضحًا ومنافسًا لاستغلال التراخيص الجديدة للتعدين، وسيتم تطبيق هذا الإطار على الاكتشافات التجارية التي تم العثور عليها في الكتل التنقيبية في الصحراء الشرقية بمساحة 3.000 كيلومتر مربع.

قال إن البيان المالي لمنجم السكري قوي ومرن مع توافر نقد وأصول سائلة بقيمة 126 مليون دولار (حتى 30 سبتمبر 2023) بعد توزيع 23 مليون دولار على المساهمين كأرباح توزيع مؤقتة، وإجمالي السيولة بلغ 276 مليون دولار بما في ذلك الحد الأقصى غير المرسوم له بمقدار 150 مليون دولار من السقف الائتماني المتجدد المرتبط بالاستدانة المستدامة.

كما تتوقع سنتامين أن يصل الإنتاج السنوي للذهب فى منجم السكري إلى نحو 450.000 إلى 480.000 أوقية خلال العام مع التركيز على الحد الأدنى.

تهدف الشركة إلى تحديث الموارد المعدنية والاحتياطات خلال (الربع الرابع من عام 2023)، مع تحديث الاستكشاف ودراسة جدوى مشروع الذهب دوروبو (منتصف عام 2024).