تستمر لـ9 سنوات.. "سنتامين" تُطلق خطتها لزيادة إنتاجية الذهب بمنجم السكري

أعلن مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية، صاحبة حق إمتياز واستغلال منجم السكري فى مصر، عن خطة جديدة أكثر طموحًا لمنجم ذهب السكري.

زيادة إنتاج الذهب فى منجم السكري

وقالت سنتامين فى بيان لها، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب إلى متوسط 506.000 أونصة سنويًا على مدى تسع سنوات، مع تحقيق تكلفة إنتاج متوسطة للأوقية الواحدة بقيمة 922 دولارًا أمريكيًا، مما يضع منجم السكري في مكانة متقدمة على المستوى العالمي من حيث التكلفة.

إطالة عمر المنجم

وأوضحت الشركة، أنه تم تحديد العديد من الفرص لإطالة العمر الحالي للمنجم داخل منطقة السكري تحت الأرض والودائع السطحية وتراخيص التنقيب المجاورة للمنجم لزيادة الموارد والاحتياطيات.

ويتم الحفاظ على توجيهات الإنتاج لعام 2023 ضمن نطاق يتراوح بين 450.000 إلى 480.000 أوقية ذهب، مستهدفًا الطرف الأدنى من النطاق.

تحويل منجم السكري كأصل ذهبي

ووصف “هورغان” هذه الخطة بأنها تجدد لتحويل منجم السكري كأصل ذهبي من الدرجة الأولى على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث أنه من أبرز مزايا هذه الخطة زيادة إنتاج الذهب على المدى البعيد، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتقليل ملموس للمخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى تقليل كبير لانبعاثات الكربون، حيث تم تسجيل تقليل بنسبة 39٪ في كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام 2022.

التعدين المفتوح

كما تضمنت الخطة تحسينًا في جدول التعدين في المنجم المفتوح بنسبة 40٪، وزيادة في معدل استخراج الخام في المنجم السفلي بنسبة 75٪.

سهم سنتامين

وارتفع سهم سنتامين بنسبة 1.45% اعتبارًا من الساعة 12:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.17 مليار دولار.

أبرز نقاط خطة منجم السكري لزيادة الانتاج:

- زيادة في إنتاج الذهب للفترة الزمنية الطويلة، وتقليل في تكاليف التشغيل، وتقليل كبير في مخاطر التشغيل والانبعاثات الكربونية من خلال تحسين جدول الاستخراج من المناجم المفتوحة.

- من المتوقع أن يبلغ إنتاج الذهب المتوسط 506،000 أوقية سنويًا للتسع سنوات القادمة، و475،000 أونصة سنويًا لمدى الحياة، مما يعكس زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام 2022.

- تقليل تكلفة الإنتاج الإجمالية المتوسطة لعمر المنجم

- تقليل بنسبة 39% في كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحياة الاقتصادية.

- تمديد الفترة الزمنية الحالية للتشغيل داخل المنجم السفلي والمواقع الفرعية على السطح وتراخيص الاستكشاف المجاورة لزيادة الموارد والاحتياطات.

يعد السكري أكبر وأول منجم حديث للذهب في مصر، كما أنه أحد أكبر المناجم المنتجة في العالم، منذ بدء الإنتاج في عام 2009، حيث أنتج أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب.