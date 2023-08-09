الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الثروة المعدنية» تستعد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن فى الصحراء

تعدين
تعدين

تمتلك مصر مخزونًا كبيرًا من الموارد التعدينية المتنوعة، حيث تتوفر بها مجموعة متنوعة من الخامات والمعادن تتنوع بين المعادن الثمينة والمواد الأساسية. 

مزايدة الخامات التعدينية فى مصر

وتمثل هذه الخامات موردًا اقتصاديًا هامًا لتطوير الصناعات المعدنية وزيادة الإيرادات الوطنية.

وفي هذا السياق، تستعد هيئة الثروة المعدنية، لطرح مزايدة عالمية عن استخراج واستغلال الخامات التعدينية المتواجدة فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وبعض المناطق الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد إنهاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ومنها "خام الفوسفات - خام الكبريت - خام البوتاسيوم".

وتحتوي مصرعلى احتياطيات هائلة من خامات الفوسفات في مناطق مثل الصحراء الشرقية، والصحراء الغربية، ومرسى علم والبحر الأحمر، وأسوان، وسفاجا، والقصير.

ويستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية الأخرى، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

تعتبر الخامات التعدينية في مصر جزءًا أساسيًا من اقتصاد البلاد، حيث تمثل مصدرًا هامًا للإيرادات والتنمية الاقتصادية. 

كما تشتهر مصر بثروتها المعدنية المتنوعة، والتي تتمثل في العديد من المعادن الهامة، مثل: «الذهب- الفضة- النحاس- الزنك- الرصاص- الكبريت- البوتاسيوم- المنجنيز- الفوسفات- الحجر الجيري- الجبس- الطَفْلة».

وتسعى الحكومة إلى تطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البنية التحتية.

مزايدة الخامات التعدينية هيئة الثروة المعدنية مزايدة الفوسفات الكبريت البوتاسيوم

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