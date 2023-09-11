بنية تحتية واستقرار سياسي.. أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعدين

مع مرور الوقت وتطور الاقتصادات الوطنية والعالمية، أصبح قطاع التعدين في مصر واحدًا من القطاعات الحيوية التي تستحق الاهتمام والاستثمار، حيث تنوعت الموارد المعدنية والمعدات والتكنولوجيا المتطورة، مما جعل من مصر وجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

قطاع التعدين في مصر

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على قطاع التعدين وجعله جاذباً للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة لجعل قطاع التعدين في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وزيادة إسهامه في الناتج القومي.

وتبرز «الدستور» أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين بمصر

1- موارد غنية:

مصر تمتلك موارد تعدينية غنية تشمل الذهب والفوسفات والفلسبار والنحاس والحديد والبوتاسيوم والليثيوم، وكذلك المنجنيز والكوارتز وعشرات الخامات التعدينية الأخرى التي تشتهر بها مصر وتتواجد في كافة مناطق الجمهورية.

وتجعل هذه الموارد مصر وجهة مغرية للاستثمار في مجال التعدين.

2- سياسة استثمارية:

حكومة مصر اتخذت إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم تحفيزات للمستثمرين الأجانب في قطاع التعدين، وتم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حزمة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.

3- استقرار سياسي:

استقرار الوضع السياسي في مصر يلعب دورًا كبيرًا في جعلها وجهة استثمارية موثوقة، وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستقرار السياسي وتوفير بيئة أمنية للمستثمرين.

4- بنية تحتية:

تحسين البنية التحتية وتطوير مرافق النقل والاتصالات تعزز من فعالية عمليات التعدين وتقلل من التكاليف.

5- التعاون الدولي:

مصر تسعى لزيادة التعاون الدولي في قطاع التعدين من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع شركات تعدين دولية.

6- استخدام التكنولوجيا:

التحديث التكنولوجي واستخدام أحدث التقنيات في عمليات التعدين يمكن أن يزيد من الكفاءة ويقلل من التأثيرات البيئية.

7- الاستدامة:

اهتمام الحكومة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يجذب الاستثمارات من الشركات المهتمة بتقديم تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. تلك العوامل تجعل مصر واحدة من الأماكن المثيرة للاستثمار في قطاع التعدين، وتشير التوجهات الحالية إلى استمرار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، كما أصبحت مصر الآن وجهة استثمارية مثيرة في قطاع التعدين بفضل مواردها الغنية والسياسات الاستثمارية الملائمة والاستقرار السياسي.