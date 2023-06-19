حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

عندما تتوجه نحو أعماق الأرض فى رحلة ما بين الصخور والرمال، فأنت تعبر بوابات التاريخ والجغرافيا، تكتشف ثروات مدفونة لم تمسها الأيدى، أو تقترب منها الآلات الحديثة حتى الآن. هذه ليست مغامرة فى كتاب للأدب الخيالى، وإنما هى واقع مصر، الدولة التى تتربع على كنوز لا تقدر بثمن فى باطن أرضها.

مصر كانت، ولا تزال، هى الأرض الموعودة بالثروات المعدنية العملاقة التى لم تظهر للعالم إلا جزءًا بسيطًا منها حتى اليوم. تعدين مصر يتحدى الزمان، امتدت جذوره إلى عمق العصور، حيث كانت الموارد المعدنية فى البلاد عاملًا محركًا للتجارة والثروة، وقد امتدت هذه الروابط العميقة مع التعدين لتحفر فى جوهر الاقتصاد المصرى الحديث.

اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية، ومن بينها تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية، بما يخدم متطلبات الاستثمار وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التعدينية من خلال القيمة المضافة والتصنيع.

فى العصر الحديث، يسرى نهر الاستثمار فى قلب الصحراء، فى وادى النيل الخصب والبحر الأحمر وسيناء الجبلية ومرسى علم الساحرة فى الصحراء الشرقية. هذه المناطق الرئيسية ليست فقط مواقع لاستخراج المعادن، ولكنها أيضًا مواقع للحياة والعمل والرفاهية.

يتواجد فى وادى النيل الخصب المواد الخام مثل الفوسفات والجبس والحجر الجيرى، تستخرج هذه المواد وتصبح مفتاحًا للعديد من الصناعات المتنوعة. البحر الأحمر، بأعماقه المخفية وشواطئه الخلابة، يخفى فى أحشائه الثروات الثمينة مثل الذهب والفضة والكروم. أما سيناء، فهى موطن لموارد حديدية مهمة تستخدم فى صناعة الصلب.

من الواضح أن الاستثمار فى التعدين فى مصر ليس فقط مجرد تحويل الأرض إلى ثروة، ولكنه أيضًا يدخل فيه عنصر التكنولوجيا والابتكار والأمن والاستقرار الاقتصادى. وتواصل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار.

وبهذه الخطوات، تتصدر مصر المنتجين للفوسفات فى العالم، حيث تستخرج هذه المادة من الصحراء الشرقية والغربية، وتستخدم فى صناعة الأسمدة. وتحتضن مصر أيضًا موارد ذهبية مهمة تُستخرج من مناطق متفرقة فى البلاد.

فى النهاية، يتجدد الامتياز فى التعدين فى مصر، لا من خلال الحفر فى الأرض فقط، بل من خلال الابتكار والاستثمار والإدارة المستدامة. ومع كل لحظة، يزداد التوقع والأمل فى مستقبل أكثر إشراقًا للتعدين فى مصر. لذا أقدم لكم دعوة للجميع، للاستثمار والاكتشاف، لرؤية مصر كما لم يرها العالم من قبل.