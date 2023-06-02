فى 6 خطوات.. كيف تستثمر فى قطاع التعدين بمصر؟

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال هيئة الثروة المعدنية وشركاتها على تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة والبدء فى عملية التصنيع للخامات التعدينية التى كانت يتم تصديرها للخارج.

هيئة الثروة المعدنية

ونجحت مصر فى جذب العديد من شركات التعدين العالمية للاستثمار فى مصر والدخول فى المزايدات العالمية التى طرحتها خلال السنوات الماضية، كما انتهت هيئة الثروة المعدنية حالياً من عملية التقييم الفني لمنصة التعدين التى سيتم إطلاقها قريباً لعرض الفرص الاستثمارية وجميع البيانات الجيولوجية والخرائط لتسهيل مشاهدة الفرص التعدينية للشركات العالمية.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على التصنيع للحد من عملية الاستيراد للمنتجات الخاصة بالتعدين.

ويوجد فى مصر أكثر من 45 خامة تعدينية من أجود الخامات التعدينية فى العالم مثل «الذهب، والكوارتز والتلك والرمال السوداء والكوالين والفوسفات والمنجنيز والزنك والنحاس والليثيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والألمونيوم»، وغيرها من الخامات النادرة المتواجدة فى العديد من محافظات الجمهورية ومن أهمها “أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الفيوم، القصير، سفاجا، سيناء، مرسى علم، الصحراء الشرقية”.

وفي السياق، ينشر «الدستور» طرق الاستثمار فى التعدين بالمواقع المختلفة فى مصر:

1- تحديد الخامة أو الخامات التعدينية التى يرغب المستثمر العمل عليها

2- عمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية من الهيئة العامة للاستثمار وتأسيس شركة بها نشاط الخدمات التعدينية والعمل فى المناجم والمحاجر والتصنيع.

3- عمل دراسة حقيقية عن الخامة المراد العمل عليها من حيث القيمة الاقتصادية للخامة وكيفية الاستخراج والانتاج والتصنيع، مع تحديد الميزانية الخاصة بالمشروع.

4- التوجه إلى هيئة الثروة المعدنية بشارع صلاح سالم إلى مكتب خدمة المستثمرين، والاطلاع على المشروعات المتاحة للاستثمار أو التوجه للشركات التابعة للهيئة مثل الشركة المصرية للثروات التعدينية، أو شركة فوسفات مصر، أو شركة شلاتين، أو شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية، وعرض دراسة المشروع الخاص بالخامة التعدينية.

5- يوجد أكثر من نظام للاستثمار فى الخامات التعدينية، نظام المشاركة مع هيئة الثروة المعدنية من خلال تأسيس شركة مشتركة، أو من خلال الدخول فى مزايدات عامة تطرحها الهيئة للمستثمرين، أو من خلال الشركات التابعة لها.

6- الأولوية فى الاستثمار التعدينية للقيمة المضافة والتصنيع.