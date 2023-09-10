الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرز 10 مهام لتطوير المهارات البشرية في صناعة التعدين بمصر

التعدين
التعدين

صناعة التعدين تعتبر واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في توليد الإيرادات وتوفير فرص عمل، ولضمان استدامة هذا القطاع وزيادة كفاءته، يجب الاهتمام بتطوير مهارات العاملين فيه.

الدستور ترصد أبرز 10 مهام لتطوير المهارات البشرية في صناعة التعدين بمصر

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1- التعليم والتدريب: 

يجب توفير دورات تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال صناعة التعدين للعاملين بها، ويمكن أن تتضمن هذه الدورات دراسة المعدات المستخدمة، وعمليات التعدين، والسلامة في المناجم.

2- تبادل الخبرات: 

يمكن تعزيز المهارات عن طريق تبادل الخبرات بين العاملين في صناعة التعدين، سواء من خلال ورش عمل أو منتديات عبر الإنترنت.

3- تكنولوجيا المعلومات: 

يمكن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتوفير تدريب عبر الإنترنت والموارد التعليمية للعاملين في صناعة التعدين.

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4-  تعزيز السلامة:

يجب توجيه اهتمام خاص لتعزيز السلامة في المناجم من خلال تدريب العاملين على إجراءات الوقاية واستخدام معدات السلامة بشكل صحيح.

5- التطوير المهني:

يجب تشجيع العاملين على تطوير مهاراتهم المهنية والسعي للحصول على شهادات وتصاريح معترف بها في مجال صناعة التعدين.

6- الاستفادة من البحث والتطوير: 

يمكن الاستفادة من البحث والتطوير في مجال التعدين لتطوير تقنيات وأساليب جديدة تعزز من كفاءة الإنتاج وتقليل المخاطر.

7- دعم الابتكار:

يجب تشجيع العاملين على تقديم أفكار جديدة وحلاول لتحسين عمليات التعدين وزيادة الإنتاجية.

8- التواصل مع الجهات المعنية:

يجب على القطاع التعديني في مصر التعاون مع الحكومة والمؤسسات ذات الصلة لتوفير الدعم والموارد اللازمة لتطوير المهارات البشرية في هذا القطاع.

9-  تشجيع الشباب:

يجب تشجيع الشباب على اختيار مهنة في صناعة التعدين من خلال برامج توعية وتدريب موجهة نحو الشباب.

10- متابعة وتقييم:

يجب تقديم آليات لمتابعة وتقييم تطوير المهارات البشرية وضمان استمرارية هذه الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ويمثل تطوير المهارات البشرية في صناعة التعدين بمصر خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستدامة والنجاح في هذا القطاع الحيوي، من خلال التعليم والتدريب المستمر، وتعزيز السلامة والجودة، وتشجيع الابتكار والشباب، يمكن أن تشهد هذه الصناعة تحسيناً كبيراً في أدائها وإسهامها في الاقتصاد المصري.

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