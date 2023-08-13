الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يشدد علي تنفيذ استراتيجية قطاع التعدين لجذب الاستثمارات

وزير البترول
وزير البترول

شدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ استراتيجية قطاع التعدين لجذب الاستثمارات، فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع بعدد من مساعدي الوزير، أمس السبت، أن الاستراتيجية المتكاملة لقطاع التعدين المصري حتى عام 2040، تهدف لتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصري في الناتج الإجمالى المحلى من 0.5% إلى 5% ، وتعظيم الفائض فى الميزان التجاري وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات.

بالاضافة للحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف ، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة.

البترول والثروة المعدنية الإستراتيجية المتكاملة الذهب في مصر التنمية المستدامة الفرص الاستثمارية المتاحة المهندس طارق الملا وزير البترول جذب الاستثمارات توطين الصناعات

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