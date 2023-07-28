معالجة باستخدام الميكروبات.. "التعدين الحيوى" أحدث طرق استخراج المعادن

التعدين الحيوي هو عملية استخدام الكائنات الحية الدقيقة (الميكروبات) لاستخراج المعادن ذات الأهمية الاقتصادية من خامات الصخور أو نفايات المناجم، يمكن أيضًا استخدام تقنيات التعدين الحيوي لتنظيف المواقع الملوثة بالمعادن.

طرق استخراج الذهب والمعادن

ويوضح «الدستور» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن التعدين الحيوي (biomining)

عادة ما ترتبط المعادن الثمينة بالمعادن الصلبة، يمكن لبعض الميكروبات أكسدة تلك المعادن، مما يسمح لها بالذوبان في الماء، هذه هي العملية الأساسية وراء معظم عمليات التعدين الأحيائي، والتي تُستخدم للمعادن التي يمكن استعادتها بسهولة أكبر عند إذابتها مقارنة بالصخور الصلبة.

كما تستخدم تقنية تعدين أحيائي مختلفة، للمعادن التي لا تذوبها الميكروبات لتفكيك المعادن المحيطة، مما يسهل استعادة المعدن المعني مباشرة من الصخور المتبقية.

ما هي المعادن التي يتم تشكيلها حيويًا حاليًا؟

تستهدف معظم عمليات التعدين الأحيائي الحالية المعادن الثمينة مثل النحاس واليورانيوم والنيكل والذهب التي توجد عادة في المعادن الكبريتية (الحاملة للكبريت)، الميكروبات جيدة بشكل خاص في أكسدة المعادن الكبريتية، وتحويل المعادن مثل الحديد والنحاس إلى أشكال يمكن أن تذوب بسهولة أكبر.

كما أنه لا تتم إذابة المعادن الأخرى، مثل الذهب، بشكل مباشر من خلال هذه العملية الميكروبية، ولكنها أصبحت متاحة بشكل أكبر لتقنيات التعدين التقليدية، لأن المعادن المحيطة بهذه المعادن تتم إذابتها وإزالتها بواسطة العمليات الميكروبية.

عندما تتم إذابة المعدن المعني مباشرة، تسمى عملية المعالجة الحيوية "التبييض الحيوي"، وعندما يكون المعدن محل الاهتمام أكثر سهولة في الوصول إليه أو "إثرائه" في المادة المتروكة، يطلق عليه "الأكسدة الحيوية" تتضمن كلتا العمليتين تفاعلات جرثومية يمكن أن تحدث في أي مكان تحدث فيه الميكروبات والصخور والعناصر الغذائية الضرورية، مثل الأكسجين معًا.

ما هي العمليات المستخدمة في biomine؟

العمليات الأكثر شيوعًا المستخدمة في التعدين الحيوي هي:

ترشيح الكومة:

يتم نقل المواد المستخرجة حديثًا مباشرة إلى أكوام يتم بعد ذلك تبييضها بيولوجيًا.

ترشيح التفريغ:

يتم وضع خام منخفض القيمة أو نفايات صخرية في حفرة محكمة الغلق، ثم يتم تقشيرها بيولوجيًا لإزالة المزيد من المعادن القيمة من كومة النفايات.

النض المهيج:

يتم وضع الصخور المكسرة في وعاء كبير يتم اهتزازه لتوزيع الميكروبات والمواد بالتساوي وتسريع عملية التبييض الحيوي.

وتختلف أوقات الترشيح من يوم إلى شهور، مما يجعل هذه العملية أبطأ من تقنيات استخراج المعادن التقليدية، ويعتبر ترشيح الكومة والتفريغ من أقدم تقنيات التعدين الحيوي، وأكثرها رسوخًا، ولكن استخدام الترشيح المتحرض أصبح أكثر شيوعًا بالنسبة للمعادن المقاومة للرشح، بما في ذلك بعض كبريتيدات النحاس مثل الكالكوبيريت.