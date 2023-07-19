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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يبحث مع مدير مركز "كانتميت مايننج" سبل تطوير قطاع التعدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع مجدى حبيب، مدير مركز أبحاث كانتميت مايننج التابع لمؤسسة الموارد الطبيعية الكندية، تناولا خلالها دور الدراسات البحثية واستخدام التقنيات الحديثة لتسريع عمليات التعدين.

وأشاد “حبيب” بما تحققه مصر وحرصها على التوجه نحو التعدين الأخضر، والتنوع الذى تشهده النسخة الحالية من المنتدى والذى يعد ترجمة فعلية للنجاحات السريعة التى تحققها مصر فى قطاع التعدين، وانفتاحها على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، مبدياً استعداد المركز لتقديم خدماته، وخاصة للشركات الصغيرة والناشئة كمرحلة أولى، مشيداً باهتمام مصر بتطوير البنية التحتية.

من جانبه، أكد وزير البترول حرصه على الإسراع في تطوير قطاع التعدين وفتح الآفاق أمام زيادة المشاركة ، لافتاً إلى أن منتدى مصر للتعدين 2023 بما حققه من زخم ومشاركات موسعة وحوار شمل كافة الأطراف المعنية بصناعة التعدين وما صدر عنه من نتائج سيتم البناء عليها لتحقيق المزيد، وأن مركز الأبحاث يمكنه المشاركة فى تلك المسيرة.

استخدام التقنيات الحديثة البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التنقيب عن المعادن المهندس طارق الملا وزير البترول تطوير قطاع التعدين قطاع التعدين

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