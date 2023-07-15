خبير تعدين عالمي: جذب شركات الاستكشاف مفتاح مصر للنهوض بقطاع التعدين

كشف مارك كامبل، خبير التعدين العالمي، ان مفتاح مصر للنهوض بقطاع التعدين هو جذب شركات الاستكشاف للقدوم إلى مصر، وجعل الحصول على تراخيص الاستكشاف أبسط وحيادية للمعادن.

وتابع «كامبل» في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك ثروة من المعادن ويجب استكشافها جميعًا، ويجب إنشاء شروط وأحكام تجعل مصر جذابة لشركات الاستكشاف حتى تستثمر الأموال فيها مقارنة بالوجهات الأخرى في العالم، وللعمل على جذب شركات الاستكشاف المبتدئة التي تعتبر العمود الفقري للاستكشاف والأكثر احتمالا لتحقيق الاكتشافات المستقبلية.

وكشف عن ثلاثة أشياء يمكن القيام بها الآن والتي من شأنها أن تساعد مصر، الأول هو النظر في خفض تكلفة إيجارات الأرض خلال فترة الاستكشاف، لأنك تريد أموالاً تذهب إلى الأرض لاكتشافات ليست للإيجار. ثانيًا التخلص من نظام جولة العطاءات وإتاحة أرض الاستكشاف على "أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً" لأي معدن حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع إمكانية الاكتشافات وثالثًا سن إعفاءات جمركية لشركات التنقيب.

كان قد ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال أيام 18 و19 يوليو الجاري، وعلق: “باقي 7 أيام”.

وينطلق المنتدى تحت عنوان "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام ومستدام"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للتعدين وقادة الفكر والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023 برئاسة المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من 18 يوليو 2023 على مدار يومين بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و50 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في ظل سعي مصر ليصبح قطاع التعدين داعم مهم للاقتصاد المصري، ورافد رئيسي للدخل القومي.