تقرير: إفريقيا موطن لـ 30% من الموارد المعدنية في العالم

قالت البنك الافريقي للتنمية، إن افريقيا تتمتع بوفرة من الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، فهي موطن لـ 30% من الموارد المعدنية في العالم، و 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم، كما انها تحوي الغابات الأكثر إنتاجية في العالم من حيث الأخشاب وموارد احتباس الكربون.

فضلاً عن ثروة وافرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، غير أن عائدات هذه الموارد جاءت باستمرار دون مستوى إمكاناتها. لذلك، وعلى الرغم من كبر حصة أفريقيا من موارد العالم، فإن قيمة هذه الموارد، التي تعكس نطاق استخدامها، صغيرة أو لا تقاس بشكل مناسب.

واضاف البنك في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الاتجاه المسجل على مدى الربع القرن الماضي يظهر انخفاضًا في قيمة رأس المال الطبيعي للفرد- وهو مؤشر قوي على أن التنمية لم تكن مستدامة، ونظراً إلى التحدي الكبير الذي تواجهه افريقيا في مجال تغير المناخ والفجوات في تمويل العمل المناخي، من الضروري أت تستفيد افريقيا من رأس مالها الطبيعي لتمويل انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد البنك الافريقي للتنمية، أن الثروة الطبيعية جزء من الطبيعة التي تؤمن رفاهية البشر، وتعرف اتفاقية التنوع البيولوجي الثروة الطبيعية بأنها مخزون الأصول الطبيعية، والتي تشمل الهواء والتربة والمياه والجيولوجيا وجميع الكائنات الحية، ورأس المال الطبيعي هو جزء من ثروة البلد، ويشمل أشكالاً اخرى من رأس المال، ومع ذلك، ليست البيانات الموثوقة والشاملة والمنسقة حول رأس المال الطبيعي متوفرة بشكل عام.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى صعوبة وتعقيد عملية تحديد حجم الثروة الطبيعية على الأرض وقيمتها بدقة، وتقود حاليًا الأمم المتحدة والمنظات الشريكة جهودًا عالمية منسقة لإدماج رأس المال الطبيعي وخدمات النظم البيئية في النظام الموحد للحسابات القومية من خلال أطر جديدة مثل نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة وإطار المحاسبة للنظم البيئية المتعلق به.