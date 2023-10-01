رئيس أبوقير للأسمدة: نحن أول شركة فى مصر تواكب التطور التكنولوجى

كشف عابد عز الرجال، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة غير العادية والعادية، تحت إشراف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تعتبر أول شركة أسمدة في مصر تواكب التطور التكنولوجي وتطبق المنظومة الذكية في كل أنشطتها.

رئيس أبوقير للأسمدة: نحن أول شركة أسمدة في مصر تواكب التطور التكنولوجي

وتابع أنه تماشيًا مع توجيهات وزير البترول نحو أهمية مواكبة صناعات القيمة المضافة للتطورات التكنولوجية الحديثة والاستعانة بأحدث الخبرات والتطبيقات العالمية لتنفيذ أهداف التحول الرقمي، وانطلاقًا من رؤية مجلس إدارة الشركة نحو تطبيق أعلى معايير الحوكمة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة، من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية بهدف تحسين الأداء وأنظمة العمل، ورفع كفاءة العمليات عن طريق إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط أنشطة الشركة الفنية والمالية وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار، والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة- تم بحمد الله بدء مرحلة التشغيل الفعلي (-GO Live) للمنظومة الرقمية SAP وبدء العمل اليومي الكامل عليها.

وأشار «عز الرجال» إلى أن شركة أبوقير للأسمدة تعتبر أول شركة أسمدة في مصر تواكب التطور التكنولوجي وتطبق المنظومة الذكية في كل أنشطتها المالية والفنية، كما تعد أيضًا أول شركة تطبق برنامج SAP Signavio في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات لتطوير العمليات باستخدام الذكاء الصناعي، للوصول لأفضل أداء وتحقيق أكبر قدر من المرونة بأقل تكلفة، إضافة إلى الاطلاع الدائم على أفضل العمليات المصممة بواسطة المنافسين في نفس الصناعة لتكون حافزًا دائمًا للتطور.

كل هذا إلى جانب الخطة المتكاملة للمشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة، حيث تم وضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، كما تم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه، وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميًا، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طنًا يوميًا، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يوميًا، والتي ستقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، ويضم هيكل المساهمين في الشركة الجديدة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45%، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

ونوه المهندس عابد عز الرجال إلى أنه جار حاليًا دراسة إمكانية تحويل المشروع إلى شركة خضراء، وسيتم الإعلان عن ذلك في المرحلة المقبلة، كما أشار سيادته إلى تبني معالي وزير البترول والثروة المعدنية إقامة الشركة بنظام المناطق الحرة وحصولها على الرخصة الذهبية.