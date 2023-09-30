طارق الملا: حضور الرئيس السيسى معرض البترول يعطيه وزنًا كبيرًا وثقلًا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن لهم مسئوليات تجاه المجتمع تتفق مع المحاور الخاصة بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إننا ملتزمون بهذه الأهداف في كل مشاركاتنا الاجتماعية من جودة التعليم والصحة والمناخ والقطاع موجود في معظم محافظات الجمهورية، ولا بد أن يكون له دوره.

مؤتمر البترول في 2017 كان هدفه استعراض قصص النجاح

وتابع، "أطلقنا مؤتمر البترول في 2017 كان هدفة استعراض قصص النجاح وفرص الاستثمار الموجودة للشراكات الإقليمية والمحلية والقطاع الخاص، وشارك فيه 320 شركة عالمية، وفي نسخة العام الحالي شاركت 500 شركة بحضور 11 ألف زائر في النسخة الأولى، والأخيرة 36 ألف زائر.

وأكد أن حضور الرئيس السيسي يعطينا دعمًا في مؤتمر البترول والمعرض ويعطي وزنًا كبيرًا له وهذه نافذة لاستعراض كل جهود القطاع.