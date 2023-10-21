أسعار الذهب فى الصاغة المصرية بمصر للبيع والشراء

يتسأل المواطنين عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية لكونه ملاذ آمن لاستثمار مدخراتهم في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتوتر الأوضاع في غزة حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعات مستمرة رغم صدور بيانات الإيجابية والتي تعزز من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب في الصاغة المصرية ارتفاعات ملحوظة بلغت قيمتها نحو 175 جنيه بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية والتي بلغت نحو 101 دولار، وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بالرغم من صدور بيانات البطالة الأمريكية والتي تبين تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية والتي من شأنها تحفيز الفيدرالي حيث سجلت طلبات إعانة البطالة 198 ألف والذي جاء أقل من التوقعات بنحو 212 ألف طلب.

وجاءت الأسعار بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2788.5 جنيه.

الشراء 2765.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2556.25 جنيه.

الشراء 2535.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2440 جنيه.

الشراء 2420 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 2091.5 جنيه.

الشراء 2074.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1626.75 جنيه.

الشراء 1613.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1394.25 جنيه.

الشراء 1382.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 1045.75 جنيه.

الشراء 1037.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 19520 جنيه.

الشراء 19360 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1982$.

الشراء 1981$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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