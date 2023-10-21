السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية بمصر للبيع والشراء

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يتسأل المواطنين عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية لكونه ملاذ آمن لاستثمار مدخراتهم في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتوتر الأوضاع في غزة حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعات مستمرة رغم صدور بيانات الإيجابية والتي تعزز من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في الصاغة المصرية

تشهد أسعار الذهب في الصاغة المصرية ارتفاعات ملحوظة بلغت قيمتها نحو 175 جنيه بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية والتي بلغت نحو 101 دولار، وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة بالرغم من صدور بيانات البطالة الأمريكية والتي تبين تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية والتي من شأنها تحفيز الفيدرالي حيث سجلت طلبات إعانة البطالة 198 ألف والذي جاء أقل من التوقعات بنحو 212 ألف طلب.

وجاءت الأسعار بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية 

البيع 2788.5 جنيه.

الشراء 2765.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية 

البيع 2556.25 جنيه.

الشراء 2535.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

عاجل.. عيار 21 يواصل ارتفاعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

12 معلومة عن منصة التعدين العالمية لاستغلال الذهب فى مصر

 

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية 

البيع 2440 جنيه.

الشراء 2420 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية 

البيع 2091.5 جنيه.

الشراء 2074.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية 

البيع 1626.75 جنيه.

الشراء 1613.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية 

البيع 1394.25 جنيه.

الشراء 1382.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

txt

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

txt

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم في آخر تحديث له

سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية 

البيع 1045.75 جنيه.

الشراء 1037.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية 

البيع 19520 جنيه.

الشراء 19360 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40  نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية 

البيع 1982$.

الشراء 1981$.

بمعدل صعود وصل إلى 2  نقطة.

اقرأ أيضا 

سعر جرام الذهب من عيار 21 في الأسواق المحلية 

أسعار الذهب في الصاغة أسعار الذهب الذهب الاوقية البورصة العالمية سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

عبر معبر رفح.. عبور 20 شاحنة مساعدات للأراضى الفلسطينية

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب