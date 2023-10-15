أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم في آخر تحديث له

أسعار سبائك الذهب في مصر بعد الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حيث بدأ منحنى أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالارتفاع و تخطى حاجز 2300 جنيه لعيار 21 وهو الأكثر تداولا بينما تأثرت أيضًا أسعار سبائك الذهب في مصر مشاهدة ارتفاعا ملحوظا.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وسبائك الذهب تكون من عيار 24 وهو الأعلى نقاء بين العيارات الذهبية الأخرى 21 والـ 18 لذلك سيكون هو الأغلى ثمنا بينهم وتتاثر سعر السبائك بتغير سعر عيار 24 كما يضاف على أسعار سبائك الذهب في مصر سعر المصنعية والضريبة والدمغة.

وتختلف أوزان السبائك باختلاف وزنها فيتوفر من السبائك أوزان تبدا من النصف جرام والجرام والاثنين ونصف جرام والخمسة جرام والـ 10 جرام وصولًا إلى الكيلو جرام وهو 1000 جرام من الذهب.

ويأتي سعر الذهب عيار الـ 24 في آخر تحديث له اليوم بدون اضافة المصنعية 2697 وبالتالي فهو سعر السبيكة وزن جرام ويضاف عليها والمصنعية ويسترد جزءا منها عند إعادة بيعها مرة أخرى بما يعرف بالكاش باك، ولمعرفه اسعار القطع الاخرى من الاوزان للسبائك فيضرب سعر جرام الذهب عيار 24 في وزن السبيكه ويضاف اليها سعر المصنعيه وبالتالي يتم معرفه سعر أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل اليوم 2360 جنيه ويتوفر من هذا النوع من العيارات العملات الذهبية كجنيه الذهب والنصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه كما يتوفر منه المشغولات والحلي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم في آخر تحديث له

2023 جنيه للجرام بدون المصنعية ويتوفر منه المشغولات الذهبية.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 880،18 جنيه يتغير بتغير سعر عيار 21 حيث أنه بوزن 8 جرامات منه كما يضاف سعر المصنعية على الجرام.

سعر الذهب عالميا اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم على شاشة البورصة العالمية نحو 1933 دولار للأونصة.