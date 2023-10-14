أسعار الذهب محليًا وعالميًا في ختام تعاملات السبت 14 أكتوبر 2023

يمر سوق الذهب باضطراب كبير على مستوى العالم كله، نتيجة الإقبال الشديد على شرائه بسبب تذبذب البورصات العالمية بعد الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين في السابع من أكتوبر الجاري، فلجأ عدد كبير من المودعين والمستثمرين لشراء الذهب كونه وعاء ادخاري آمن يحافظ على قيمة العملة.

سعر الذهب بالدولار السبت 14 أكتوبر 2023

وفي الساعات الأخيرة، تصدر البحث عن أسعار الذهب عالميًا بالدولار محرك موقع جوجل في الساعات الماضية، إذ شهدت تراجعا شديدا وفقا لآخر التطورات والمستجدات بأسواق المعدن الأصفر عالميا ومحليا.

أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات السبت 14 أكتوبر 2023

وجاءت أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة وبائعي المشغولات الذهبية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1566 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2685 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 18800 جنيها

بينما جاء سعر الذهب عالميا 1933 دولار للأونصة.

يذكر أنه اليوم وغدا إجازة بالأسواق العالمية ومنها بورصات الذهب والمعادن الأخرى.

تغيرات في سوق الذهب عالميًا

يستمر سعر الذهب في الارتفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم كله هذه الفترة، حيث يتجه المتداولون الذين يبحثون عن الأمان نحو المعدن الأصفر خلال فترات من عدم اليقين من شراء الأسهم في الشركات المختلفة والأمر ينطبق على الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه، يتقدم الدولار الأمريكي، ويتم تداول زوج XAU/USD عند 1.929.20 دولارًا للأونصة، بزيادة تفوق 3% بعد أن ارتد من أدنى مستوى له اليوم عند 1.868.69 دولارًا.

ويقترب زوج XAU/USD من 2000 دولار أمريكي حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة وسط الصراع الجيوسياسي وتدهور معنويات المستهلك الأمريكي.

ازدهار سوق الذهب

وتمكن زوج الذهب/الدولار XAU/USD من جذب مشترين منخفضين بعدما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3٪ بسبب التطورات الأخيرة في قطاع غزة، حيث تحولت العمليات الجوية إلى العمليات البرية، مما أثار مخاوف من توسع الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وبالتالي، يبقى الملاذ الآمن محل رغبة المستثمرين حتى نهاية الأسبوع، مما يزيد فرص المعدن غير المدر للربح في الوصول إلى مستوى 2000 دولار.

خلال هذه الفترة، سجلت البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرار تراجع ثقة المستهلكين، وفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر. وعلاوة على ذلك، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، بأنه "غير محتمل" أن تحتاج الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.