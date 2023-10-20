عاجل.. عيار 21 يواصل ارتفاعه.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

سجل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا جديد، فارتفع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – بنحو 5 جنيهات، ليصل إلى مستوى سعري جديد لم يسجله منذ شهور.

وارتفعت كافة أعيرة الذهب اليوم، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20-10-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2،720 جنيه، وللشراء 2،743 جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2،493 جنيه، وللشراء 2،514 جنيه.

الذهب عيار 21: بيع 2،380 جنيه، وللشراء 2،400 جنيه.

الدهب عيار 18: بيع 2،040 جنيه، وللشراء 2،057 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،587 جنيه، وللشراء 1،600 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،360 جنيه، وللشراء 1،371 جنيه.

الأونصة: بيع 84،592 جنيه، وللشراء 85،303 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 19،040 جنيه، وللشراء 19،200 جنيه.

الكيلو: بيع 2،720،000 جنيه، وللشراء 2،742،857 جنيه.

سعر الجنيه الذهب و السبائك

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 20545 جنيه.

نصف جنيه ذهب وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 10275 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 20545 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركة سويس جولد Swiss gold: 5225 جنيه

جنيه إسلامي الختم النبوي من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله بى تى سي : 20805 جنيه.

سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 342465 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام سبيكة ذهب ماستر جولد واحد كيلو : 2934745 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 7340 جنيه.