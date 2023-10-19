"شعبة الذهب" تطالب بمد فترة إعفاء واردات الجمارك لـ6 لستة أشهر

قرّرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد مذكرة وتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمطالب التجار بشأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر أخرى حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر المقبل.

كما قررت الشعبة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، إعداد مذكرة أخرى لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن توجيه مصلحة الضرائب لتحديد موعد للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة إبرام اتفاقية تحاسبيه جديدة لتجار التجزئة وبحث فروق المخزون الخاصة بضريبة القيمة المضافة.

واقترح أعضاء مجلس الإدارة وضع مذكرة تفصيلية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للعرض علي الجهات الحكومية المختصة تتضمن ضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوما بدلاً من الفترة المطبقة حاليا والمقدرة بسبعة أيام فقط، مع إلزام المصدرين للذهب الخام بالمدة المقررة حاليا، وأكد أعضاء الشعبة أن فترة 7 أيام غير كافية لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهمية ذلك في توفير عملة صعبة للدولة.

كما تتضمن مذكرة الشعبة علي ضرورة ضم صادرات المشغولات الذهبية إلى صندوق مساندة التصدير لتحفيز المصدرين على زيادة الصادرات والمنافسة وخلق أسواقا جديدة للصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، وكذا الاستفادة من المزايا التي تتيحها هيئة المعارض والتي تقدمها للمصدرين خلال مشاركتهم في المعارض الدولية.

من ناحية أخرى، أعلن هاني ميلاد تبرع الشعبة بماكينة طباعة الكارنيهات للاتحاد العام للغرف التجارية حتى يتم اتخاذ إجراءات استخراج كارنيهات لكافة أعضاء الشعبة خاصة خلال فترة الدورة الثالثة لمعرض المشغولات الذهبية "نبيو" الذي سيقام تحت رعاية الشعبة والاتحاد واستخراج كارنيهات العضوية لكل تاجر يستوفى كافة الأوراق المطلوبة للعضوية، وتقدم للحصول عليها أثناء المعرض بعد سداده الرسوم الخاصة للاشتراك في الشعبة.

ودعا المهندس لطفي المنيب النائب الأول لرئيس الشعبة كافة الأعضاء بالاشتراك والمساهمة في الموقع الإلكتروني الرسمي للشعبة كمنارة لكافة التجار في نشر كافة البيانات والمعلومات خاصة المؤشر اليومي لأسعار الذهب من مصادر موثوقة، وأيضا لنشر كافة الإعلانات والمؤتمرات والأنشطة التي تقوم بها الشعبة واطلاع التجار والأعضاء عليها على مدار الساعة.